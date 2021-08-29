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17 березня, 18:58 • 122464 перегляди

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17 березня, 09:48 • 162207 перегляди

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День пам'яті захисників України: о 10 годині загальнонаціональна хвилина мовчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сьогодні, 29 серпня, о 10:00 оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання до Дня пам'яті захисників України, пише УНН.

Деталі

Також будуть приспущені Державні Прапори України на адміністративних будівлях органів державної влади, закордонних дипломатичних установах України, державних підприємствах, установах і організаціях, у військових частинах та на кораблях.

Це відбудеться в межах відзначення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Доповнення

Впродовж майже 40 хвилин у Міністерстві оборони України сьогодні зачитували імена полеглих Героїв. Лунав військовий салют їх пам’яті. 228 разів вдарив скорботний Дзвін. На заходах у Міноборони присутній Президент Володимир Зеленський та інші високопосадовці.

Раніше сьогодні Володимир Зеленський поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих за нашу державу, на вулиці Трьохсвятительській у Києві. У церемонії вшанування пам’яті загиблих захисників взяли участь і голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Довідково

Цей день встановлено указом Президента України від 23 серпня 2019 року № 621 для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, які віддали життя за Батьківщину, та як нагадування про одну із найкривавіших подій війни на сході України – Іловайську трагедію.

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