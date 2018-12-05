Демократи вивчать відмову адміністрації США від плану перенести штаб-квартиру ФБР
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Демократи в Палаті представників США збираються уважно вивчити торішнє рішення адміністрації президента США Дональда Трампа відмовитися від планів будівництва нової штаб-квартири Федерального бюро розслідувань (ФБР) в передмісті Вашингтона і з’ясувати, яку роль в його прийнятті зіграв глава Білого дому. Про це у вівторок в інтерв’ю агентству Reuters заявив член Палати представників Конгресу США, демократ Джеральд Конноллі, інформує УНН.
За його словами, демократи мають у своєму розпорядженні вагомі докази того, що проект будівництва нової будівлі ФБР обговорювався Трампом, керівником апарату співробітників Білого дому Джоном Келлі і завідувачкою адміністрацією загальних служб Емілі Мерфі в електронному листуванні і в Овальному кабінеті.
Як зазначає агентство, демократи стверджують, що до того, як Трамп став президентом, він був прихильником ідеї перенесення штаб-квартири з центру Вашингтона. Однак, за їхніми словами, він змінив свою позицію після того, як очолив державу і був позбавлений права претендувати на придбання ділянки, на якому в даний час розташовується будівля, для здійснення комерційної забудови.
За словами Конноллі, в зв’язку з обговореннями, які вели Трамп, Келлі і Мерфі, виникають “питання, що стосуються конфліктів інтересів”. Він зазначив, що, план перенесення штаб-квартири, від якого відмовилася адміністрація, припускав, що ділянка, де нині розташовується ФБР, “майже напевно використовувався б для комерційної розробки” і його забудова могла б, теоретично, скласти конкуренцію розташованій неподалік готелі Trump International Hotel.
Як повідомила агентству прес-секретар адміністрації загальних служб Памела Діксон, від плану перенесення довелося відмовитися у зв’язку з відсутністю достатнього фінансування проекту з боку Конгресу США. “Як і заявило ФБР під присягою, подальше рішення залишити штаб-квартиру на Пенсільванія-авеню, де вона зараз розташовується, було прийнято керівництвом бюро”, — наводить Reuters її слова.
Як повідомляв УНН, глава Пентагону заявив, що Росія намагалася вплинути на проміжні вибори у США.