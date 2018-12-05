Демократы изучат отказ администрации США от плана перенести штаб-квартиру ФБР

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 84901 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 191239 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 147753 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 212858 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 256919 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 215252 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 247533 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208519 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 490717 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241608 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.4м/с
79%
Популярные новости

Иран привел вооруженные силы в боевую готовность из-за угрозы атаки США - Reuters

6 апреля, 19:57 • 6800 просмотра

80-летнюю звезду "Игры в кальмара" приговорили к году тюрьмы за насильственное развращение партнерши по съемкам

6 апреля, 21:00 • 3956 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 6058 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 8582 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 11497 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 268836 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 244532 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 330017 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 490717 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 581918 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 34522 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 212873 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 80486 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76799 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 82282 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Демократы изучат отказ администрации США от плана перенести штаб-квартиру ФБР

Киев • УНН

 • 7942 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Демократы в Палате представителей США собираются внимательно изучить прошлогоднее решение администрации президента США Дональда Трампа отказаться от планов строительства новой штаб-квартиры Федерального бюро расследований (ФБР) в пригороде Вашингтона и выяснить, какую роль в его принятии сыграл глава Белого дома. Об этом в вторник в интервью агентству Reuters заявил член Палаты представителей Конгресса США, демократ Джеральд Коннолли, информирует УНН.

Демократы изучат отказ администрации США от плана перенести штаб-квартиру ФБР

По его словам, демократы располагают вескими доказательствами того, что проект строительства нового здания ФБР обсуждался Трампом, руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли и заведующей администрацией общих служб Эмили Мерфи в электронной переписке и в Овальном кабинете.

Как отмечает агентство, демократы утверждают, что до того, как Трамп стал президентом, он был сторонником идеи переноса штаб-квартиры из центра Вашингтона. Однако, по их словам, он изменил свою позицию после того, как возглавил государство и был лишен права претендовать на приобретение участка, на котором в настоящее время располагается здание, для осуществления коммерческой застройки.

По словам Коннолли, в связи с обсуждениями, которые вели Трамп, Келли и Мерфи, возникают “вопросы, касающиеся конфликтов интересов”. Он отметил, что, план переноса штаб- квартиры, от которого отказалась администрация, предполагал, что участок, где ныне располагается ФБР, “почти наверняка использовался бы для коммерческой разработки” и его застройка могла бы, теоретически, составить конкуренцию расположенной неподалеку гостинице Trump International Hotel.

Как сообщила агентству пресс-секретарь администрации общих служб Памела Диксон, от плана переноса пришлось отказаться в связи с отсутствием достаточного финансирования проекта со стороны Конгресса США. “Как и заявило ФБР под присягой, последующее решение оставить штаб-квартиру на Пенсильвания-авеню, где она сейчас располагается, было принято руководством бюро”, — приводит Reuters ее слова.

Как сообщал УНН, глава Пентагона заявил, что Россия пыталась повлиять на промежуточные выборы в США.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.86
Bitcoin
$76,986.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,051.91
Ethereum
$1,554.40