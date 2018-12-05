Демократы изучат отказ администрации США от плана перенести штаб-квартиру ФБР

По его словам, демократы располагают вескими доказательствами того, что проект строительства нового здания ФБР обсуждался Трампом, руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли и заведующей администрацией общих служб Эмили Мерфи в электронной переписке и в Овальном кабинете.

Как отмечает агентство, демократы утверждают, что до того, как Трамп стал президентом, он был сторонником идеи переноса штаб-квартиры из центра Вашингтона. Однако, по их словам, он изменил свою позицию после того, как возглавил государство и был лишен права претендовать на приобретение участка, на котором в настоящее время располагается здание, для осуществления коммерческой застройки.

По словам Коннолли, в связи с обсуждениями, которые вели Трамп, Келли и Мерфи, возникают “вопросы, касающиеся конфликтов интересов”. Он отметил, что, план переноса штаб- квартиры, от которого отказалась администрация, предполагал, что участок, где ныне располагается ФБР, “почти наверняка использовался бы для коммерческой разработки” и его застройка могла бы, теоретически, составить конкуренцию расположенной неподалеку гостинице Trump International Hotel.

Как сообщила агентству пресс-секретарь администрации общих служб Памела Диксон, от плана переноса пришлось отказаться в связи с отсутствием достаточного финансирования проекта со стороны Конгресса США. “Как и заявило ФБР под присягой, последующее решение оставить штаб-квартиру на Пенсильвания-авеню, где она сейчас располагается, было принято руководством бюро”, — приводит Reuters ее слова.

Как сообщал УНН, глава Пентагона заявил, что Россия пыталась повлиять на промежуточные выборы в США.