Демократы изучат отказ администрации США от плана перенести штаб-квартиру ФБР
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Демократы в Палате представителей США собираются внимательно изучить прошлогоднее решение администрации президента США Дональда Трампа отказаться от планов строительства новой штаб-квартиры Федерального бюро расследований (ФБР) в пригороде Вашингтона и выяснить, какую роль в его принятии сыграл глава Белого дома. Об этом в вторник в интервью агентству Reuters заявил член Палаты представителей Конгресса США, демократ Джеральд Коннолли, информирует УНН.
По его словам, демократы располагают вескими доказательствами того, что проект строительства нового здания ФБР обсуждался Трампом, руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли и заведующей администрацией общих служб Эмили Мерфи в электронной переписке и в Овальном кабинете.
Как отмечает агентство, демократы утверждают, что до того, как Трамп стал президентом, он был сторонником идеи переноса штаб-квартиры из центра Вашингтона. Однако, по их словам, он изменил свою позицию после того, как возглавил государство и был лишен права претендовать на приобретение участка, на котором в настоящее время располагается здание, для осуществления коммерческой застройки.
По словам Коннолли, в связи с обсуждениями, которые вели Трамп, Келли и Мерфи, возникают “вопросы, касающиеся конфликтов интересов”. Он отметил, что, план переноса штаб- квартиры, от которого отказалась администрация, предполагал, что участок, где ныне располагается ФБР, “почти наверняка использовался бы для коммерческой разработки” и его застройка могла бы, теоретически, составить конкуренцию расположенной неподалеку гостинице Trump International Hotel.
Как сообщила агентству пресс-секретарь администрации общих служб Памела Диксон, от плана переноса пришлось отказаться в связи с отсутствием достаточного финансирования проекта со стороны Конгресса США. “Как и заявило ФБР под присягой, последующее решение оставить штаб-квартиру на Пенсильвания-авеню, где она сейчас располагается, было принято руководством бюро”, — приводит Reuters ее слова.
Как сообщал УНН, глава Пентагона заявил, что Россия пыталась повлиять на промежуточные выборы в США.