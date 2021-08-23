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Делегація США прибула до Києва на заходи до 30-ї річниці Незалежності України

Делегація США прибула до Києва на заходи до 30-ї річниці Незалежності України

Київ • УНН

 • 17815 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президентська делегація на чолі з міністром енергетики США Дженніфер Ґранголм прибула до Києва, щоб представляти Сполучені Штати в установчому саміті "Кримської платформи" та заходах до дня Незалежності України, повідомили УНН у пресслужбі посольства США в Україні.

Цитата:

"Президентська делегація на чолі з міністром енергетики Дженніфер Ґранголм прибула до Києва, щоб представляти Сполучені Штати на 30-й річниці Незалежності України 23-24 серпня", - повідомили у посольстві.

Деталі

23 серпня делегація візьме участь у саміті "Кримської платформи", а міністр Ґранголм виступить від імені президента США Джо Байдена та Сполучених Штатів.

24 серпня Дженніфер Ґранголм і делегація США приєднаються до Президента Володимира Зеленського і почесних гостей на військовому параді до 30-ї річниці Незалежності України на Майдані Незалежності.

Міністр Ґранголм також матиме зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком, міністром інфраструктури Олександром Кубраковим та прибічниками чистої енергетики, щоб обговорити зусилля щодо більш безпечного та сталого енергетичного майбутнього України.

Помічник заступника Державного секретаря США Джордж Кент 23 серпня візьме участь у дискусії на тему "Невизнання незаконної анексії Криму як глобальний виклик: Як поєднати прагматичні інтереси з етикою?"

Помічниця заступника Державного секретаря з питань демократії, прав людини та праці Кара Макдональд виступить у дискусії "Реінтеграція Криму: через права людини та сталий розвиток". 

Доповнення

У Києві 23 серпня відбудеться саміт “Кримської платформи”. Заявлено 45 учасників - представників різних країн та організацій.

24 серпня у Києві відбудеться військовий парад з нагоди 30-ї річниці Незалежності України за участю авіації.

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