Делегація розвідки Єгипту прибуде до Ізраїлю для посередництва у його конфлікті з сектором Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Делегація єгипетської розвідки може прибути у вівторок в Ізраїль. Про це повідомив саудівський телеканал Al Arabiya, пише УНН.
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Коментуючи це повідомлення, ізраїльське державне радіо Kan вказує на відсутність підтвердження новини з боку Ізраїлю.
Раніше повідомлялося про те, що Єгипет заявив про готовність бути посередником у конфлікті Ізраїлю і палестинського анклаву в секторі Газа.
Єгипет традиційно виступає посередником у врегулюванні конфліктів між Ізраїлем і Палестиною і в ході нинішнього загострення неодноразово намагався домогтися перемир’я. 14 травня джерело в Каїрі повідомило ЗМІ, що делегація єгипетських посередників, котра здійснювала контакти з палестинцями і ізраїльтянами в цілях досягнення перемир’я, покинула Тель-Авів, так і не переконавши ізраїльське керівництво піти на припинення вогню.
Раніше надходила інформація, що єгипетські емісари в особі представників Управління загальної розвідки Єгипту 13 травня прибули в Тель-Авів. До цього вони зустрічалися з палестинськими угрупованнями в Газі.