Делегація розвідки Єгипту прибуде до Ізраїлю для посередництва у його конфлікті з сектором Гази

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Коментуючи це повідомлення, ізраїльське державне радіо Kan вказує на відсутність підтвердження новини з боку Ізраїлю.

Раніше повідомлялося про те, що Єгипет заявив про готовність бути посередником у конфлікті Ізраїлю і палестинського анклаву в секторі Газа.

Єгипет традиційно виступає посередником у врегулюванні конфліктів між Ізраїлем і Палестиною і в ході нинішнього загострення неодноразово намагався домогтися перемир’я. 14 травня джерело в Каїрі повідомило ЗМІ, що делегація єгипетських посередників, котра здійснювала контакти з палестинцями і ізраїльтянами в цілях досягнення перемир’я, покинула Тель-Авів, так і не переконавши ізраїльське керівництво піти на припинення вогню.

Раніше надходила інформація, що єгипетські емісари в особі представників Управління загальної розвідки Єгипту 13 травня прибули в Тель-Авів. До цього вони зустрічалися з палестинськими угрупованнями в Газі.