Делегация разведки Египта прибудет в Израиль для посредничества в его конфликте с сектором Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Делегация египетской разведки может прибыть во вторник в Израиль. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya, пишет УНН.
Детали
Комментируя это сообщение, израильское государственное радио Kan указывает на отсутствие подтверждения новости со стороны Израиля.
Ранее сообщалось о том, что Египет заявил о готовности быть посредником в конфликте Израиля и палестинского анклава в секторе Газа.
Египет традиционно выступает посредником в урегулировании конфликтов между Израилем и Палестиной и в ходе нынешнего обострения неоднократно пытался добиться перемирия. 14 мая источник в Каире сообщил СМИ, что делегация египетских посредников, осуществлявшая контакты с палестинцами и израильтянами в целях достижения перемирия, покинула Тель-Авив, так и не убедив израильское руководство пойти на прекращение огня.
Ранее поступала информация, что египетские эмиссары в лице представителей Управления общей разведки Египта 13 мая прибыли в Тель-Авив. До этого они встречались с палестинскими группировками в Газе.