Декларація Тимошенко: прикраси, орендований будинок і 225 тис. грн зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У 2017 році лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко отримала понад 225 тис. грн заробітної плати як народний депутат. Про це свідчать дані декларації Ю.Тимошенко, оприлюдненої на сайті Єдиного реєстру декларацій, передає УНН.
Також вказано, що в минулому році Ю.Тимошенко отримала майже 253 тис. грн як засобів для виконання повноважень парламентаря.
На рахунку в Ощадбанку у Ю.Тимошенко лежить більш 614 тис. грн. Також Ю.Тимошенко задекларувала 290 тис. грн готівкою.
При цьому у чоловіка Ю.Тимошенко, що вона і задекларувала, на банківських рахунках - понад 22 тис. грн, 28,1 тис. дол. Готівкою у чоловіка політика - 19,4 тис. євро, 360 тис. грн і майже 358 тис. дол.
Лідер "Батьківщини" орендує будинок загальною площею 588 кв. м в Козині (Обухівський район Київської області).
Також Тимошенко задекларувала кілька ювелірних виробів торгових марок Mikimoto, Chanel, Dinh Van, Cartier.
Згідно з даними декларації Ю.Тимошенко, вона не володіє транспортними засобами. У той же час чоловік Ю.Тимошенко задекларував два автомобілі - Mercedes-Benz 2014 року випуску і ГАЗ 1983 року випуску.
Як повідомляв УНН, Президент П.Порошенко за 2017-й рік задекларував 16,3 млн грн доходів.