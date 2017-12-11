Деканоідзе оприлюднила ухвалу суду щодо Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Екс-глава Нацполіції України Хатія Деканоідзе на своїй сторінці у Facebook оприлюднила копію ухвали Печерського районного суду Києва, який залишив без задоволення клопотання прокуратури щодо обрання екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі запобіжного заходу, передає УНН.
Раніше Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.