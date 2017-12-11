Деканоидзе обнародовала решение суда по Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе на своей странице в Facebook опубликовала копию постановления Печерского районного суда Киева, который оставил без удовлетворения ходатайство прокуратуры об избрании экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили меры пресечения, передает УНН.
Ранее Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-главе Одесской ОГА Саакашвили.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.