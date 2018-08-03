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Дефіцит держбюджету в 2018 році сягне 2,4% ВВП - прогноз уряду

Дефіцит держбюджету в 2018 році сягне 2,4% ВВП - прогноз уряду

Київ • УНН

 • 10395 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Очікується, що дефіцит бюджету за підсумками року не буде перевищувати 2,4% ВВП, передає УНН з посиланням на Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки, опублікований на сайті Мінекономрозвитку.

Відповідно до документу, очікується, що у 2018 році граничний рівень дефіциту Державного бюджету складе 2,4% від ВВП.

При цьому, відповідно до другого сценарію прогнозу, у 2019 році він знизиться до 2,2% ВПП, а 2020 та 2021 роках — до 2% ВВП.

Нагадаємо, за січень—червень 2018 року державний бюджет було виконано із дефіцитом у сумі 9,8 млрд грн, в т.ч. загальний фонд — із дефіцитом у сумі 13 млрд грн проти запланованого на цей період дефіциту в сумі 39,6 млрд грн.

Українські Національні Новини

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