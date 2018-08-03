Дефицит госбюджета в 2018 году составит 2,4% ВВП - прогноз правительства

Согласно документу, ожидается, что в 2018 году предельный уровень дефицита государственного бюджета составит 2,4% от ВВП.

При этом, согласно второму сценарию прогноза, в 2019 году он снизится до 2,2% ВПП, а в 2020 и 2021 годах — до 2% ВВП.

Напомним, за январь-июнь 2018 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в сумме 9,8 млрд грн, в т.ч. общий фонд — с дефицитом в сумме 13 млрд грн против запланированного на этот период дефицита в сумме 39,6 млрд грн.