Дебютант здобув першу перемогу в історії клубу в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Команда зі Львова — “Рух”, здобула історично першу перемогу в Українській Прем’єр-лізі, передає УНН.
У матчі аутсайдерів турніру “Рух” зумів здивувати суперника, вигравши першу 45-хвилинку з результатом 3:0. Відзначилися двічі Валерій Федорчук, а також Кухаревич.
Після відпочинку Сваток забив гол-престижу, але Клімчук відзначився за господарів — 4:1.
Отже, “Рух” здобув історично першу перемогу в УПЛ, а “Дніпро-1” опустився на останню сходинку в таблиці — 8 очок, проти 9-ти у “Руха”.
Додамо, продовження турніру відбудеться 13 лютого 2021 року.