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Де Дзербі про гру з "Інтером": мої футболісти мають розважатися на полі

Де Дзербі про гру з "Інтером": мої футболісти мають розважатися на полі

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі перед матчем з "Інтером" повідомив щодо сили суперника й завдань гравців на полі, інформує УНН з посиланням на сайт "помаранчево-чорних".

Цитата

Де Дзербі назвав "Інтер" сильнішим клубом за "Шахтар", але відзначив, що у футболі відбуваються різні випадки.

"Інтер" – дуже сильна команда. Минулого сезону вони виграли чемпіонат Італії, що дуже нелегко зробити. А цього сезону, вважаю, вони навіть сильніші. Однак ми – "Шахтар", намагаємось завжди саме грати, продемонструвати гарний футбол. Ми будемо готові. Знаємо, що в нас складний суперник, але й ми також почали новий цикл, у нас теж новий курс. І нам слід додати щось, аби добре зіграти.

"Інтер" сильніший, але я також думав, що "Шахтар" сильніший від "Шерифа", а зрештою отримав інший результат. Усі матчі починаються з рахунку 0:0. Футбол – це завжди цікаво. Я просто знаю, що завтра ми повинні бути гарними з м'ячем і без м'яча. Ми повинні грати сміливо. Майже всі мої футболісти мають розважатися на полі, адже я знаю: якщо вони розважаються, вони можуть дати сто відсотків. Подивимось, яким буде результат, однак я гадаю, що все мною перераховане для нас дуже важливо", - підкреслив коуч.

Нагадаємо

“Шахтар” розгромив “Динамо” у матчі за Суперкубок України. 

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