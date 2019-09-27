ДБР: за вбивство новонародженої дитини повідомлено про підозру двом прикордонницям
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Державне бюро розслідувань України повідомило про підозру двом прикордонницям, пише УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру у вбивстві новонародженої дитини двом жінкам, які служать у Львівському прикордонному загоні Західного територіального управління Державної прикордонної служби України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що: “29 липня 2019 року військовослужбовиця Державної прикордонної служби України під час домашніх пологів у дворі власного будинку народила дитину; жінка умисно не перев’язала пуповину власної дитини та вдарила новонароджену дівчинку по голові — як наслідок, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму; рідна сестра породіллі, яка також працює в Держприкордонслужбі, помістила ще живу травмовану дитину в поліетиленовий пакет та закопала поблизу місця проживання родини”.
Наразі: двом жінкам повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. 2, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України). Личаківським районним судом міста Львова підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється військовою прокуратурою Луцького гарнізону Західного регіону України.
У ДБР додали, що: “у разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі”.
Як писав УНН раніше, жінку-військовослужбовця підозрюють у вбивстві новонародженого.