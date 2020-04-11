ДБР розпочало розслідування аварійної посадки військового літака у Мелітополі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань у місті Мелітополі розпочали досудове розслідування через порушення правил польотів, що призвело до пошкодження військового літака, пише УНН з посиланням на повідомлення ДБР.
У ДБР повідомили, що: “Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюють досудове розслідування за фактом порушення правил польотів, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 416 Кримінального кодексу України)”.
За попередньою інформацією, 10 квітня 2020 року близько 21 години вечора пілот однієї з військових частин Збройних сил України, що дислокується у місті Мелітополі, під час планової посадки літака “МІГ-29” порушив правила польотів, що призвело до пошкодження літака. У результаті події жодна особа не постраждала.
“Наразі слідчі ДБР проводять огляд місця посадки літака та з’ясовують причини події. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному здійснює Військова прокуратура Запорізького гарнізону Південного регіону України”, — вказано у повідомленні.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 15 років.