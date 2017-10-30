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Датський власник субмарини зізнався в розчленуванні тіла шведської журналістки

Датський власник субмарини зізнався в розчленуванні тіла шведської журналістки

Київ • УНН

 • 13953 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Датський власник підводного човна підозрюваний у вбивстві шведської журналістки Кім Валль, зізнався, що розчленив її тіло і викинув у море, передає УНН з посиланням на Reuters.

Як повідомила поліція Данії, Петер Медсен, який раніше заперечував вбивство журналістки Кім Валль, розповів, що вона померла від отруєння чадним газом, а потім він розчленив її тіло та викинув за борт. 

Нагадаємо, водолази знайшли голову і інші залишки шведської журналістки Кім Валль, розчленоване тіло якої було виявлено на узбережжі острова Амагер.

Нагадаємо, в суді датський власник субмарини Nautilus Петер Мадсен заявив, що шведська журналістка Кім Валле померла, коли її випадково вдарила важка кришка люка на борту підводного човна.

Як повідомляв УНН, підводний човен Nautilus, побудований винахідником Петером Мадсеном, вийшов з Копенгагену ввечері 10 серпня. На його борту були двоє людей: Медсен і журналістка зі Швеції Кім Валль, яка працювала над статтею про винахідника.

Кім Валль додому не повернулася. Встановити зв'язок з підводним човном вдалося тільки вдень 11 серпня, коли він потонув. Петер Мадсен заявив, що в Nautilus виникли проблеми з баластної цистерною, а журналістку він висадив на берег ще напередодні ввечері.

Нагадаємо, поліція знайшла жіночий тулуб без рук, ніг і голови в Копенгагені на узбережжі острову Амагер. Пізніше підтвердилося, що знайдене тіло жінки в воді на півдні від Копенгагена належить журналістці Кім Валль, яка зникла з субмарини Nautilus.

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