Датский владелец субмарины признался в расчленении тела шведской журналистки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Датский владелец подводной лодки подозреваемый в убийстве шведской журналистки Ким Валль, признался, что расчленил ее тело и выбросил в море, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Как сообщила полиция Дании Петер Мэдсен, который ранее отрицал убийство журналистки Ким Валль, рассказал, что она умерла от отравления угарным газом, а затем он расчленил ее тело и выбросил за борт.
Напомним, водолазы нашли голову и другие остатки шведской журналистки Ким Валль, расчлененное тело которой было обнаружено на побережье острова Амагер.
Напомним, в суде датский владелец субмарины Nautilus Петер Мадсен заявил, что шведская журналистка Ким Валле умерла, когда ее случайно ударила тяжелая крышка люка на борту подводной лодки.
Как сообщал УНН, подводная лодка Nautilus, построенная изобретателем Петером Мадсеном, вышла из Копенгагена вечером 10 августа. На его борту были два человека: Мэдсен и журналистка из Швеции Ким Валль, которая работала над статьей о изобретателе.
Ким Валль домой не вернулась. Установить связь с подводной лодкой удалось только днем 11 августа, когда она утонула. Петер Мадсен заявил, что в Nautilus возникли проблемы с балластной цистерной, а журналистку он высадил на берег еще накануне вечером.
Напомним, полиция нашла женское туловище без рук, ног и головы в Копенгагене на побережье острова Амагер. Позже подтвердилось, что найденое тело женщины в воде на юге от Копенгагена принадлежит журналистке Ким Валль, которая исчезла с субмарины Nautilus.