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"Дарниця" випустить 25 нових лікарських засобів за рік

"Дарниця" випустить 25 нових лікарських засобів за рік

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Фармацевтична компанія “Дарниця” планує випустити на український ринок лікарських засобів 25 нових препаратів за рік. Серед них — засоби для лікування кардіологічних, неврологічних, гастроентерологічних захворювань, а також знеболювальні та антисептичні засоби. Про це повідомляється на офіційному сайті виробника.

“Амбітна ціль „Дарниці“ — за підсумками року випустити в ринок 25 нових продуктів. Ми йдемо до цієї цілі з випередженням, за три квартали 2021 року ми вже успішно провели 16 лончів (етапів ринкового запуску нового готового продукту. — Ред.). Це стало можливим завдяки потужним зусиллям команди R&D, діджиталізації ряду процесів та переходу на електронний фармацевтичний документообіг, — говорить генеральний директор фармацевтичної компанії „Дарниця“ Андрій Обрізан. — Вихід нових продуктів на ринок покликаний розширювати доступність лікування для населення”.

Лише у липні-вересні цього року компанія представила 9 нових лікарських засобів. Зокрема, для боротьби з болем різного походження спеціалісти “Дарниці” розробили одразу декілька препаратів. Це брендована лінійка “Дарфен” (гель, таблетки та суспензії з ібупрофеном у своєму складі) для дорослих та дітей, а також препарат “Ельпатан”. Виробник зауважує, що “Ельпатан” — єдиний в Україні засіб для лікування атак мігрені.

Також компанія запустила на фармацевтичний ринок препарати “Клаудіекс” для лікування захворювань периферичних артерій, “Симбія” проти депресії та нейропатичного болю, “Гастротек” для лікування виразкової хвороби шлунку та 12-палої кишки.

Ще однією новинкою став “Сандір” — антисептичний та дезінфікуючий засіб для зовнішнього застосування в унікальному поліпропіленовому флаконі.

Фармацевтична компанія “Дарниця” заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії — допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція Дарниці експортується в 16 країн світу. Бенефіціари компанії — сім’я Загорій.

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