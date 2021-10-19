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"Дарница" выпустит 25 новых лекарственных средств до конца года

"Дарница" выпустит 25 новых лекарственных средств до конца года

Киев  •  УНН

 • 20799 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Фармацевтическая компания “Дарница” планирует выпустить на украинский рынок лекарственных средств 25 новых препаратов за год. Среди них — средства для лечения кардиологических, неврологических, гастроэнтерологических заболеваний, а также обезболивающие и антисептические средства. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

“Амбициозная цель „Дарницы“ — по итогам года выпустить в рынок 25 новых продуктов. Мы идем к этой цели с опережением, за три квартала 2021 мы уже успешно провели 16 лончей (этапов рыночного запуска нового готового продукта. — Ред.). Это стало возможным благодаря мощным усилиям команды R&D, диджитализации ряда процессов и перехода на электронный фармацевтический документооборот, — говорит генеральный директор фармацевтической компании „Дарница“ Андрей Обризан. — Выход новых продуктов на рынок призван расширять доступность лечения для населения”.

Только в июле-сентябре этого года компания представила 9 новых лекарственных средств. В частности, для борьбы с болью разного происхождения специалисты “Дарницы” разработали сразу несколько препаратов. Это брендированная линейка “Дарфен” (гель, таблетки и суспензии с ибупрофеном в своем составе) для взрослых и детей, а также препарат “Ельпатан”. Производитель отмечает, что “Ельпатан” — единственное в Украине средство для лечения атак мигрени.

Также компания запустила на фармацевтический рынок препараты “Клаудиекс” для лечения заболеваний периферических артерий, “Симбия” против депрессии и нейропатической боли, “Гастротек” для лечения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.

Еще одной новинкой стал “Сандир” — антисептическое и дезинфицирующее средство для наружного применения в уникальном полипропиленовом флаконе.

Фармацевтическая компания “Дарница” основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании — помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Портфолио компании включает 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция Дарнице экспортируется в 16 стран мира. Бенефициары компании — семья Загорий.

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