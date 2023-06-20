Данія затвердила пакет військової допомоги Україні на 2,95 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Парламент Данії ухвалив рішення про надання допомоги українській армії на суму 2,95 млрд євро, пише УНН з посиланням на повідомлення міністра оборони Олексія Резнікова.
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"Чудові новини з Копенгагена: Фолькетинг схвалив черговий пакет військової допомоги Україні на 2,95 млрд євро на 2023-2028 роки", - написав міністр у Twitter у вівторок.
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Міністр оборони України Олексій Резніков висловив подяку Фолькетингу (однопалатний парламент Данії) за затвердження чергового пакету військової допомоги на 2023-2028 роки.
"Кожне гарчання "Леопарда" і залп "Цезаря" - це салют на вашу честь. А ваша участь у "коаліції пташок" додасть цьому оркестру звуки з неба, яких ми прагнемо", - наголосив Резніков.
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