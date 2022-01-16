Данія послаблює COVID-обмеження попри поширення "Омікрона"

ukru
Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
18:52 • 5859 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 53932 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 126336 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 190489 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 185666 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 208149 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 195848 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151513 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152739 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 173150 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 133193 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 174829 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 112141 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 65913 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 38163 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 464658 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 307885 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 371122 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 483300 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 728332 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Кіт Келлогг

Ілон Маск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 112141 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 174829 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 123702 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 158910 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 182231 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Данія послаблює COVID-обмеження попри поширення "Омікрона"

Данія послаблює COVID-обмеження попри поширення "Омікрона"

Київ • УНН

 • 18754 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Данія у неділю зняла низку обмежень, введених через коронавірус, і дозволила знову відкрити деякі заклади, попри поширення варіанту "Омікрон" у країні, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Кінотеатри, зоопарки, музеї та театри у Данії стали одними із місць, які змогли знову приймати відвідувачів. Обмеженій кількості глядачів також було дозволено відвідувати спортивні заходи у приміщенні та на відкритому повітрі.

Відвідувачі повинні носити маски в більшості цих місць та надати докази того, що вони були вакциновані, одужали або недавно отримали негативний результат тесту на COVID-19.

Уряд країни з населенням 5,8 мільйона людей планує ще більше послабити COVID-обмеження 31 січня.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила в середу, що зняття обмежень було базоване на рекомендаціях урядової експертно-консультативної групи з питань охорони здоров'я — епідемічної комісії — і що її кабінет "має намір дотримуватися рекомендацій" групи.

Раніше цього тижня міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хойніке заявив журналістам, що уряд уважно стежить за ситуацією з пандемією і "не підтримав би відкриття, якби не чіткий підхід як з боку наших власних, так і зовнішніх експертів".

Доповнення

Згідно з ранніми дослідженнями, при варіанті "Омікрон" менш ймовірне тяжке захворювання, ніж при попередньому "Дельта"-варіанті. "Омікрон" поширюється легше, ніж інші штами коронавірусу, і вже став домінуючим у багатьох країнах. Ним легше заразитися також тим, хто був вакцинований або раніше хворів попередніми варіантами вірусу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84