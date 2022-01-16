Данія послаблює COVID-обмеження попри поширення "Омікрона"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Данія у неділю зняла низку обмежень, введених через коронавірус, і дозволила знову відкрити деякі заклади, попри поширення варіанту "Омікрон" у країні, пише УНН з посиланням на AP.
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Кінотеатри, зоопарки, музеї та театри у Данії стали одними із місць, які змогли знову приймати відвідувачів. Обмеженій кількості глядачів також було дозволено відвідувати спортивні заходи у приміщенні та на відкритому повітрі.
Відвідувачі повинні носити маски в більшості цих місць та надати докази того, що вони були вакциновані, одужали або недавно отримали негативний результат тесту на COVID-19.
Уряд країни з населенням 5,8 мільйона людей планує ще більше послабити COVID-обмеження 31 січня.
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила в середу, що зняття обмежень було базоване на рекомендаціях урядової експертно-консультативної групи з питань охорони здоров'я — епідемічної комісії — і що її кабінет "має намір дотримуватися рекомендацій" групи.
Раніше цього тижня міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хойніке заявив журналістам, що уряд уважно стежить за ситуацією з пандемією і "не підтримав би відкриття, якби не чіткий підхід як з боку наших власних, так і зовнішніх експертів".
Доповнення
Згідно з ранніми дослідженнями, при варіанті "Омікрон" менш ймовірне тяжке захворювання, ніж при попередньому "Дельта"-варіанті. "Омікрон" поширюється легше, ніж інші штами коронавірусу, і вже став домінуючим у багатьох країнах. Ним легше заразитися також тим, хто був вакцинований або раніше хворів попередніми варіантами вірусу.