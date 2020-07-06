Данія дозволила використання нових суден для закінчення будівництва "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Данське енергетичне агентство дало дозвіл на використання суден з якірним позиціонуванням на незакінченій ділянці газопроводу "Північний потік-2" на південний схід від острова Борнхольм. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства, передає УНН.
"Данське енергетичне агентство за запитом Nord Stream 2 AG прийняло рішення про зміну умови використання трубоукладальних суден з самовизначенням (трубоукладники з динамічним позиціонуванням (DP) у дозволі на будівництво трубопроводів "Північного потоку-2", який данська компанія Energy Agency надала Nord Stream 2 AG 30 жовтня 2019 року", - йдеться у заяві.
Відзначається, що "решта трубопроводу, яка повинна бути побудована у Данії, знаходиться за межами району, де не рекомендується тралення дна, заведенням якорів і донні роботи через ризик, створюваний захороненими бойовими хімічними речовинами".
Як повідомлялося в УНН, на початку червня у Сенат США був внесений законопроект про розширення санкцій відносно газопроводу "Північний потік-2". Згідно з новим законопроектом, санкції поширюються не тільки на компанії, які займаються безпосередньо роботами по прокладці трубопроводу, а й на тих, хто надає їм страхову або юридичну допомогу, а також портові послуги.
Роботи по будівництву "Північного потоку - 2" у даний час припинені через санкції США, введені у грудні 2019 року відносно європейських підрядників. Вони передбачають заборону на в'їзд у США для представників цих компаній і заморозку будь-яких активів на території країни.
"Північний потік-2" повинен бути прокладений по дну Балтійського моря паралельно з уже існуючим "Північним потоком". Країни, через територіальні води яких проходить новий газопровід (Фінляндія, Швеція, Німеччина, Данія), дозволили прокладку російських труб. США і ряд європейських держав виступають проти будівництва газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від поставок російського газу.