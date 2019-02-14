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Данилюк нагадав кандидатам про обіцянки відмінити мажоритарну систему виборів

Данилюк нагадав кандидатам про обіцянки відмінити мажоритарну систему виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Лідер громадянського руху "Спільна Справа" Олександр Данилюк, закликав кандидатів в Президенти України підтримати ініціативу щодо відміни мажоритарної системи виборів. Данилюк нагадав, що дехто з кандидатів саме це обіцяв на Майдані та навіть підписував відповідну угоду в парламенті – але до виконання обіцяного, не дійшло. Відповідне звернення до кандидатів активіст розмістив на власній сторінці у Facebook, повідомляє УНН.

Значна частина з вас є діючими лідерами парламентських партій, що під час Революції Гідності брали на себе публічний обов’язок перед українським народом скасувати ганебну корупційну мажоритарну систему виборів в Україні. Пізніше ви підтвердили цей обов’язок, підписавши у Верховній Раді України коаліційну угоду, відповідно до якої ви мали прийняти новий виборчий закон з пропорційною системою та відкритими списками. Цього вами так і не було зроблено, хоча жодних об’єктивних перешкод цьому не було. Зберігаючи в Україні мажоритарну виборчу систему, ви фактично відкриваєте можливості для російського реваншу на парламентських виборах 2019 року. Ви створюєте реваншистам передумови для масового підкупу, фальсифікацій та інших спотворень народного волевиявлення.

Сьогодні кожен з вас йде на нові президентські вибори з новою програмою. Проте, як можна вірити вашим новим обіцянкам, якщо досі не виконані ті, що давалися вами на Майдані. Ми, громадяни України, вимагаємо від вас негайно виконати ці обіцянки, проголосувавши відповідні зміни виборчого законодавства до 31 березня 2019 року. В іншому випадку ви будете нести особисту відповідальність за російський реванш та чергову втрату української державності, - вважає активіст.
Олександр Данилюк, один з лідерів Революції Гідності, екс-радник міністра оборони та очільник Центру оборонних реформ.

Зареєстрований кандидатом в Президенти України під номером 22. З початком українсько-російської війни зосередився на національній безпеці та обороні, а також на академічному дослідженні та практичній протидії російській гібридній агресії. Читав лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді та інших навчальних закладах, що займаються підготовкою фахівців з гібридної війни. Нещодавно Данилюк закликав громадян та поліцію утриматись від насилля напередодні виборів, бо загроза втручання росіян висока, як ніколи.

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