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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Данілов: сусід з ЄС заблокував вступ України до Кібер-НАТО

Данілов: сусід з ЄС заблокував вступ України до Кібер-НАТО

Київ • УНН

 • 44743 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Одна з країн Європейського союзу заблокувала вступ України до Кібер-НАТО. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі ток-шоу "Право на владу", пише УНН.

Цитата:

“Є така інституція, яка називається Кібер-НАТО. Ми влітку минулого року подали туди всі документи, пройшли всі відповідні верифікації. Там, як у НАТО, консенсусом приймається рішення. Так ось одна з європейських країн нам відмовила в участі в цій поважній інституції”, — сказав Данілов.

Деталі

Він зауважив, що рішення ця європейська країна ухвалювала попри те, що в Україні восьмий рік йде війна з Російською Федерацією, йдуть постійні напади у кіберпросторі.

“Це країна Євросоюзу, це наші сусіди. Вони нам відмовили”, — заявив Данілов, назвавши цю державу “партнером в лапках”.

Доповнення

У ніч з 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші.

Не працювали сайти Міністерства закордонних справ та Міненерго, ДСНС та МОН. ЗМІ писали про те, що сайт КМУ також заблоковано, однак станом на 8:30 працював доступ до урядової сторінки. Сайт "Дії" також "лежав".

Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру. При цьому в мережі шириться начебто заява самих хакерів, у якій стверджується, що “усі ваші особисті дані були завантажені у загальну мережу”.

Роботу більшої частини атакованих державних ресурсів вже відновлено. Контент сайтів при цьому залишився без змін, і витоку персональних даних не відбулося, вказували у СБУ та Мінцифрі.

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