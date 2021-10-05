Данілов прокоментував можливість направлення гуманітарної допомоги в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Україна може направити гуманітарну допомогу на окуповані території Донецької та Луганської областей, однак для цього треба розуміти “з ким вирішувати питання”. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов під час спілкування з журналістами у вівторок, передає УНН.
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“Ми можемо їм направити гуманітарну допомогу. Треба, щоб у них було бажання її приймати, і нам треба розуміти, з ким це питання вирішувати. Всі питання там, скажімо так, перевертаються з ніг на голову. Якщо це питання не узгоджене з Кремлем, з Червоною площею, безпосередньо з керівництвом РФ, там жодна людина самостійних рішень прийняти не може”, — сказав Данілов.
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Зі слів секретаря РНБО, українська сторона “як люди гуманні робимо все можливе”.
Коментуючи ситуацію з поширенням COVID-19 на окупованих територіях, він зазначив що вона “складна”.
“У нас є моніторинг ситуації на території, яка захопила Російська Федерація. Це стосується Криму і те, що стосується ситуації щодо частей Донецької і Луганської областей. Ми розуміємо, що там відбувається. На привеликий жаль мушу сказати, що ситуація там дуже напружена”, — заявив Данілов.
Додамо
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова раніше повідомляла про зростання рівня захворюваності на COVID-19 на тимчасово окупованих територіях Донецької області.
З її слів, майже 100% наповненість місцевих лікарень підвищує навантаження на медиків, тим самим ускладнюючи непрості умови, в яких вони працюють останні півтора року.