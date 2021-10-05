Данілов прокоментував можливість направлення гуманітарної допомоги в ОРДЛО

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“Ми можемо їм направити гуманітарну допомогу. Треба, щоб у них було бажання її приймати, і нам треба розуміти, з ким це питання вирішувати. Всі питання там, скажімо так, перевертаються з ніг на голову. Якщо це питання не узгоджене з Кремлем, з Червоною площею, безпосередньо з керівництвом РФ, там жодна людина самостійних рішень прийняти не може”, — сказав Данілов.

Деталі

Зі слів секретаря РНБО, українська сторона “як люди гуманні робимо все можливе”.

Коментуючи ситуацію з поширенням COVID-19 на окупованих територіях, він зазначив що вона “складна”.

“У нас є моніторинг ситуації на території, яка захопила Російська Федерація. Це стосується Криму і те, що стосується ситуації щодо частей Донецької і Луганської областей. Ми розуміємо, що там відбувається. На привеликий жаль мушу сказати, що ситуація там дуже напружена”, — заявив Данілов.

Додамо

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова раніше повідомляла про зростання рівня захворюваності на COVID-19 на тимчасово окупованих територіях Донецької області.



З її слів, майже 100% наповненість місцевих лікарень підвищує навантаження на медиків, тим самим ускладнюючи непрості умови, в яких вони працюють останні півтора року.