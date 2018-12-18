Дані про зарплати чиновників планують звести в один реєстр
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Кабінет міністрів України у наступному році планує завершити реформу міністерств і запустити єдиний інформаційний ресурс з інформацією про всіх чиновників. Про це розповів на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час презентації роботи уряду на 2019 рік, передає кореспондент УНН.
"Ми завершимо реформи міністерств через кадрове підсилення реформаторських кадрів при підтримці Євросоюзу. Ми запровадимо електронну систему управління людськими ресурсами на державній службі", - сказав він.
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Гройсман пояснив, що в єдиному електронному інформаційному ресурсі буде вся інформація про кількість чиновників, про їхні зарплати, вакансії тощо.
У вересні у Президента повідомили, що в 2019 році держслужбовцям "заморозять" зарплати.