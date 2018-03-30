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Дані близько 150 млн користувачів додатка MyFitnessPal вкрадені хакерами

Київ • УНН

 • 13919 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Дані близько 150 млн користувачів сайту і мобільного застосування за підрахунком калорій MyFitnessPal були вкрадені хакерами. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на американського виробника спортивного екіпірування Under Armour, інформує УНН

За його інформацією, крадіжка сталася ще в лютому. Зловмисникам вдалося викрасти імена користувачів, електронні адреси та зашифровані паролі, однак номера водійських прав, карток соціального страхування, а також дані платіжних карт не були скомпрометовані. Однак, в Under Armour не пояснили, яким чином став можливим подібна витік.

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На даний момент Under Armour співпрацює з фірмами, що працюють у сфері безпеки даних, а також з правоохоронними органами. “Ми продовжуємо стежити за підозрілою діяльністю і знаходимося в координації з правоохоронними органами”, — цитує агентство заяву компанії. Всіх користувачів сайту MyFitnessPal вже повідомили про інцидент і попросили поміняти паролі.

Як додає Reuters, це найбільший витік даних в цьому році і одна з наймасовіших за весь час.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив за те, щоб уряди, інтернет-компанії та організації громадянського суспільства досягли домовленостей з питання використання особистих даних користувачів. Таку позицію озвучив офіційний представник генсека Стефан Дюжаррік, коментуючи скандал навколо збору даних користувачів соціальної мережі Facebook для аналізу політичних уподобань виборців британською компанією Cambridge Analytica.

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