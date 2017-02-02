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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 55735 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Д.Трамп заявив, що не пом'якшував санкцій щодо РФ

Київ • УНН

 • 11934 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що не приймав рішень про пом'якшення санкцій режимів, в тому числі, щодо Росії, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Д.Трамп заявив, що не пом'якшував санкцій щодо РФ

"Я нічого не пом'якшував", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів про ослаблення антиросійських санкцій, в ході зустрічі з представниками компанії Harley-Davidson.

Раніше, як повідомляли ЗМІ, Міністерство фінансів США дещо послабило санкції проти російської ФСБ, що, на думку декого з фахівців, може допомогти американським технологічним компаніям.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп раніше минулого тижня заявив, що говорити про скасування санкцій проти Росії занадто рано, але він сподівається на “чудові відносини” з Москвою.

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