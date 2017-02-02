Д.Трамп заявив, що не пом'якшував санкцій щодо РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що не приймав рішень про пом'якшення санкцій режимів, в тому числі, щодо Росії, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Я нічого не пом'якшував", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів про ослаблення антиросійських санкцій, в ході зустрічі з представниками компанії Harley-Davidson.
Раніше, як повідомляли ЗМІ, Міністерство фінансів США дещо послабило санкції проти російської ФСБ, що, на думку декого з фахівців, може допомогти американським технологічним компаніям.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп раніше минулого тижня заявив, що говорити про скасування санкцій проти Росії занадто рано, але він сподівається на “чудові відносини” з Москвою.