Д.Трамп заявил, что не смягчал санкций в отношении РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что не принимал решений о смягчении санкционных режимов, в том числе, в отношении России, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Я ничего не смягчал", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов об ослаблении антироссийских санкций, в ходе встречи с представителями компании Harley-Davidson.
Ранее, как сообщали СМИ, Министерство финансов США несколько ослабило санкции против российской ФСБ, что, по мнению некоторых специалистов, может помочь американским технологическим компаниям.
Напомним, Президент США Дональд Трамп ранее на прошлой неделе заявил, что говорить об отмене санкций против России слишком рано, но он надеется на "замечательные отношения" с Москвой.