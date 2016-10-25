Д.Трамп запевняє у своїй "перемозі"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп наполягає, що він "перемагає" у передвиборчих перегонах, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Д.Трамп після початку дострокового голосування на виборах президента США назва "огидними" ЗМІ через те, що він назвав "липовими опитуваннями", що, з його слів, мають ознаки "фальсифікованих виборів".
Але попри гучні заяви Д.Трампа, його команда публічно і в приватному порядку визнає, що республіканець перебуває "в хвості".
Раніше менеджер кампанії кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа Келіан Конвей визнала, що її кандидат поки програє своїй опонентці від демократів Хілларі Клінтон.
Нагадаємо, дострокове голосування на виборах президента стартувало у низці штатів США.