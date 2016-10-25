Д.Трамп уверяет в своей "победе"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп настаивает, что он "побеждает" в предвыборной гонке, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Д.Трамп после начала досрочного голосования на выборах президента США назвал "отвратительными" СМИ из-за того, что он назвал "липовыми опросами", которые, по его словам, имеют признаки "фальсифицированных выборов".
Но несмотря на громкие заявления Д.Трампа, его команда публично и в частном порядке признает, что республиканец находится "в хвосте".
Ранее менеджер кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Келиан Конвей признала, что ее кандидат пока проигрывает своей оппонентке от демократов Хиллари Клинтон.
Напомним, досрочное голосование на выборах президента началось в ряде штатов США.