Д.Трамп продовжить вести Twitter після інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. За словами майбутнього прес-секретаря Білого дому Шона Спайсера, обраний президент США Дональд Трамп продовжить вести Twitter під час свого президентства, пише УНН із посиланням на Politico.
За його словами, взаємодія Д.Трампа з прихильниками через соціальні медіа буде “дійсно захоплюючою”.
“Я думаю, використання Трампом соціальних мереж представить собою те, що ніколи не бачили раніше. У нього є рупор, через який він зможе спілкуватися безпосередньо з народом ”, - сказав Ш.Спайсер в інтерв’ю станції WPRI.
Д.Трамп продовжив використовувати Twitter після перемоги над Хілларі Клінтон на президентських виборах, критикуючи своїх суперників і атакуючи своїх критиків.
У Д.Трампа всього близько 39 млн підписників у різних соціальних мережах.