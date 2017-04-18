Д.Трамп привітав Р.Ердогана з перемогою на референдумі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп привітав президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з перемогою на референдумі про розширення повноважень. Про це йдеться у повідомленні, яке поширила прес-служба Білого дому, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Привітання прозвучали в ході телефонної розмови, яка відбулася між двома лідерами”, — йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що серед світових лідерів, також привітали Р.Ердогана, президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Азербайджану Ільхам Алієв.
Як повідомляв УНН, рада міністрів Туреччини в понеділок, 17 квітня, продовжила режим надзвичайного стану у країні ще на три місяці. Тепер це рішення надійде на розгляд парламенту.
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