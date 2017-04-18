Д.Трамп привітав Р.Ердогана з перемогою на референдумі

“Привітання прозвучали в ході телефонної розмови, яка відбулася між двома лідерами”, — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що серед світових лідерів, також привітали Р.Ердогана, президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Як повідомляв УНН, рада міністрів Туреччини в понеділок, 17 квітня, продовжила режим надзвичайного стану у країні ще на три місяці. Тепер це рішення надійде на розгляд парламенту.

.