Д.Трамп поздравил Р.Эрдогана с победой на референдуме

“Приветствие прозвучали в ходе телефонного разговора, который состоялся между двумя лидерами”, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что среди мировых лидеров, также поздравили Р.Эрдогана, президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как сообщал УНН, совет министров Турции в понедельник, 17 апреля, продолжила режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Теперь это решение поступит на рассмотрение парламента.