Д.Трамп поздравил Р.Эрдогана с победой на референдуме
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на референдуме о расширении полномочий. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“Приветствие прозвучали в ходе телефонного разговора, который состоялся между двумя лидерами”, — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что среди мировых лидеров, также поздравили Р.Эрдогана, президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Как сообщал УНН, совет министров Турции в понедельник, 17 апреля, продолжила режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Теперь это решение поступит на рассмотрение парламента.