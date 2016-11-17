Д.Силантьєв: неадекватність поведінки окремих можновладців стала приводом розробки законопроекту про їх перевірку на наркозалежність
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Неадекватність поведінки тих чи інших можновладців стала приводом для розробки та реєстрації законопроекту, яким розширюється перелік спеціальних перевірок, так член вракції “Радикальної партії Олега Ляшка”, а також голова міжфракційного об’єднання “Здоров’я нації” Денис Силантьєв в ексклюзивному коментарі УНН прокоментував реєстрацію закопроекту про обов’язкову перевірку чиновників та народних депутатів на алкогольну, наркотичну залежності, та загальний психічний стан.
“Якщо коротко, то законопроектом передбачається обов’язкова щорічна перевірка психічного стану та можливої наркотичної чи алкогольної залежності осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Це повинно стосуватися кожного можновладця — від Президента України до депутата селищної ради. Ні для кого не секрет, що політична історія України знала багато випадків, коли громадськість ставила під сумнів адекватність поведінки тих чи інших можновладців. На жаль, з кожним роком подібні випадки частішають. Саме тому, я вважаю, що народні депутати повинні задекларувати не тільки свої фінансові чи майнові статки. Ми повинні задекларувати свою адекватність займаним посадам і здатності приймати відповідальні рішення на користь нашої держави та її громадян”, — сказав народний депутат.
Нагадаємо, проект закону про внесення змін до закону України “Про запобігання корупції” щодо розширення сфери застосування спеціальних перевірок, внесений до ВР низкою народних депутатів, зокрема пропонує перевіряти парламентарів та чиновників з особливо відповідальним становищем на наркотичну залежність щорічно.
Ініціаторами законопроекту виступили ряд народних депутатів: Денис Силантьєв, Олег Ляшко, Геннадій Кривошея, Володимир Гусак, Дмитро Лінько та Юрій Павленко.
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Законом України “Про запобігання корупції” № 1700-VII від 14 жовтня 2014 року передбачено проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством (мова йде про висок посадовців, міністрів, народних депутатів — ред.)
Зокрема, спеціальній перевірці підлягають визначені відомості про особу, яка претендує на зайняття посади, в тому числі відомості щодо її стану здоров’я (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я).
Автори законопроекту, враховуючи суспільний інтерес та увагу, що супроводжують діяльність органів державної та місцевої влади, з метою уникнення сумнівів щодо обставин прийняття та реалізації державних рішень пропонується запровадити спеціальну щорічну перевірку відомостей про стан здоров’я (в частині встановлення психічного стану особи, можливої наркотичної залежності та залежності від алкоголю і психоактивних токсичних речовин) та поширити її на усіх осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.