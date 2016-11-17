Д.Силантьев: неадекватность поведения отдельных чиновников стала поводом разработки законопроекта об их проверке на наркозависимость

"Если коротко, то законопроектом предусматривается обязательная ежегодная проверка психического состояния и возможной наркотической или алкогольной зависимости лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Это должно касаться каждого чиновника - от Президента Украины до депутата поселкового совета. Ни для кого не секрет, что политическая история Украины знала много случаев, когда общественность ставила под сомнение адекватность поведения тех или иных чиновников. К сожалению, с каждым годом подобные случаи учащаются. Именно поэтому, я считаю, что народные депутаты должны задекларировать не только свои финансовые или имущественные доходы. Мы должны задекларировать свою адекватность занимаемым должностям и способность принимать ответственные решения в пользу нашего государства и его граждан", - сказал народный депутат.

Напомним, проект закона о внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по расширению сферы применения специальных проверок, который внесен в ВР рядом народных депутатов, в частности, предлагает проверять парламентариев и чиновников с особо ответственным положением на наркотическую зависимость ежегодно.

Инициаторами законопроекта выступили ряд народных депутатов: Денис Силантьев, Олег Ляшко, Геннадий Кривошея, Владимир Гусак, Дмитрий Линько и Юрий Павленко.

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Законом Украины "О предупреждении коррупции" № 1700-VII от 14 октября 2014 года предусмотрено проведение специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения, а также должностей с повышенным коррупционным риском, перечень которых утверждается Национальным агентством (речь идет о высокопоставленных чиновниках, министрах, народных депутатах - ред.)

В частности, специальной проверке подлежат определенные сведения о лице, претендующем на занятие должности, в том числе сведения о состоянии здоровья (в части пребывание лица на учете в психоневрологических или наркологических учреждениях здравоохранения).

Авторами законопроекта, учитывая общественный интерес и внимание, которые сопровождают деятельность органов государственной и местной власти, во избежание сомнений относительно обстоятельств принятия и реализации государственных решений предлагается ввести специальную ежегодную проверку сведений о состоянии здоровья (в части установления психического состояния лица, возможной наркотической зависимости и зависимости от алкоголя и психоактивных токсических веществ) и распространить ее на всех лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.