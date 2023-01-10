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Cпроби рф вкрасти ЗАЕС ні до чого не приведуть - голова Держатомрегулювання

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. В.о голови Держатомрегулювання Олег Коріков переконаний, що спроби росіян фактично вкрасти ЗАЕС та електрику, яку вона може виробляти, ні до чого не приведуть. Про це він повідомив під час під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Cпроби рф вкрасти ЗАЕС ні до чого не приведуть - голова Держатомрегулювання

Цитата

«Щодо того чи можливо підключити ЗАЕС до енергосистеми росії, то ми вже бачили ці спроби, й ці спроби невдалі, завершилися нічим. Тому ми переконані, що всі подальні намагання окупантів фактично вкрасти ЗАЕС та електрику, яку вона може виробляти також ні до чого не приведуть», - сказав Коріков.

Він нагадав, що міжнародні організації МАГАТЕ, ООН у своїх резолюціях щодо ситуації в Україні неодноразово констатували, що ЗАЕС – це українська АЕС, українська власність й електрика, яку вона виробляє, або може також українська.

Доповнення

У жовтні 2022 року російський диктатор володимир путін підписав "указ" про передачу Запорізької АЕС під управління росії.

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