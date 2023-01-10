Cпроби рф вкрасти ЗАЕС ні до чого не приведуть - голова Держатомрегулювання

Цитата

«Щодо того чи можливо підключити ЗАЕС до енергосистеми росії, то ми вже бачили ці спроби, й ці спроби невдалі, завершилися нічим. Тому ми переконані, що всі подальні намагання окупантів фактично вкрасти ЗАЕС та електрику, яку вона може виробляти також ні до чого не приведуть», - сказав Коріков.

Він нагадав, що міжнародні організації МАГАТЕ, ООН у своїх резолюціях щодо ситуації в Україні неодноразово констатували, що ЗАЕС – це українська АЕС, українська власність й електрика, яку вона виробляє, або може також українська.

Доповнення

У жовтні 2022 року російський диктатор володимир путін підписав "указ" про передачу Запорізької АЕС під управління росії.