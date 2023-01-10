Попытки рф украсть ЗАЭС ни к чему не приведут - глава Госатомрегулирования
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. И.о. председателя Госатомрегулирования Олег Кориков убежден, что попытки россиян фактически украсть ЗАЭС и электричество, которое она может производить, ни к чему не приведут. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Что касается того, возможно ли подключить ЗАЭС к энергосистеме россии, то мы уже видели эти попытки, и эти попытки неудачные, завершились ничем. Поэтому мы убеждены, что все попытки оккупантов фактически украсть ЗАЭС и электричество, которое она может производить также ни к чему не приведут», - сказал Кориков.
Он напомнил, что международные организации МАГАТЭ, ООН в своих резолюциях по ситуации в Украине неоднократно констатировали, что ЗАЭС – это украинская АЭС, украинская собственность и электричество, которое она производит, или может также украинское.
Дополнение
В октябре 2022 года российский диктатор владимир путин подписал "указ" о передаче Запорожской АЭС под управление россии.