Попытки рф украсть ЗАЭС ни к чему не приведут - глава Госатомрегулирования

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«Что касается того, возможно ли подключить ЗАЭС к энергосистеме россии, то мы уже видели эти попытки, и эти попытки неудачные, завершились ничем. Поэтому мы убеждены, что все попытки оккупантов фактически украсть ЗАЭС и электричество, которое она может производить также ни к чему не приведут», - сказал Кориков.

Он напомнил, что международные организации МАГАТЭ, ООН в своих резолюциях по ситуации в Украине неоднократно констатировали, что ЗАЭС – это украинская АЭС, украинская собственность и электричество, которое она производит, или может также украинское.

Дополнение

В октябре 2022 года российский диктатор владимир путин подписал "указ" о передаче Запорожской АЭС под управление россии.