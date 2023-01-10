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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 20499 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Попытки рф украсть ЗАЭС ни к чему не приведут - глава Госатомрегулирования

Киев • УНН

 • 502556 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. И.о. председателя Госатомрегулирования Олег Кориков убежден, что попытки россиян фактически украсть ЗАЭС и электричество, которое она может производить, ни к чему не приведут. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Попытки рф украсть ЗАЭС ни к чему не приведут - глава Госатомрегулирования

Цитата

«Что касается того, возможно ли подключить ЗАЭС к энергосистеме россии, то мы уже видели эти попытки, и эти попытки неудачные, завершились ничем. Поэтому мы убеждены, что все попытки оккупантов фактически украсть ЗАЭС и электричество, которое она может производить также ни к чему не приведут», - сказал Кориков.

Он напомнил, что международные организации МАГАТЭ, ООН в своих резолюциях по ситуации в Украине неоднократно констатировали, что ЗАЭС – это украинская АЭС, украинская собственность и электричество, которое она производит, или может также украинское.

Дополнение

В октябре 2022 года российский диктатор владимир путин подписал "указ" о передаче Запорожской АЭС под управление россии.

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