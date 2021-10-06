Cпецслужби РФ на Закарпатті планували підпалити іноземне Генконсульство та замовити вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У прикордонному районі Закарпатської області зловмисники планували здійснити підпал Генконсульства сусідньої країни та замовити вбивство громадського діяча. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
Деталі
За даними СБУ, учасники підривної діяльності намагалися вчинити теракти для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні та дискредитації України на міжнародній арені.
Повідомляється, що наразі вдалось встановити особу організатора злочинів. За оперативними даними, він переховується на території РФ.
СБУ направило матеріали кримінального провадження до суду. Тривають заходи із розшуку і затримання зловмисника.
Цитата
“За даними слідства, організатором злочинів є уродженець Луганської області. Він був завербований представниками спецслужб РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти державної безпеки України. За завданням своїх „кураторів“ агент планував вчинення підпалів зарубіжної дипломатичної установи, декількох автомобілів з іноземною реєстрацією і пошкодити історичний пам’ятник на території Закарпаття”, — повідомили в СБУ.
“Крім того, зловмисник підшукував виконавця для вбивства місцевого громадського діяча. За здійснення злочину він „гарантував“ 30 тис. дол. Серед інших „завдань“ іноземного агента був також збір і передача спецслужбам РФ секретних відомостей про військові об’єкти на території регіону”, — зазначили у спецслужбі.
Деталі
У ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ запобігли вчиненню злочинів і викрили їх учасників, інформують в пресслужбі.
Повідомляється, що слідчі органів безпеки направили до суду обвинувальний акт щодо організатора протиправної діяльності за:
• ч. 1 ст. 111 (державна зрада),
• ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258,
• ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Що було раніше
Як писав УНН, Служба безпеки України з 2015 року станом на початок вересня спільно з іншими правоохоронними органами запобігла п’ятдесяти двом терористичним актам на території України.