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Cпецслужбы РФ на Закарпатье планировали поджечь иностранное Генконсульство и заказать убийство

Cпецслужбы РФ на Закарпатье планировали поджечь иностранное Генконсульство и заказать убийство

Киев  •  УНН

 • 32742 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. В приграничном районе Закарпатской области злоумышленники планировали осуществить поджог Генконсульства соседней страны и заказать убийство общественного деятеля. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

По данным СБУ, участники подрывной деятельности пытались совершить теракты для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе и дискредитации Украины на международной арене.

Сообщается, что сейчас удалось установить личность организатора преступлений. По оперативным данным, он скрывается на территории РФ.

СБУ направило материалы уголовного производства в суд. Продолжаются мероприятия по розыску и задержанию злоумышленника.

Цитата

"По данным следствия, организатором преступления является уроженец Луганской области. Он был завербован представителями спецслужб РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины. По заданию своих "кураторов" агент планировал совершение поджогов зарубежного дипломатического учреждения, нескольких автомобилей с иностранной регистрацией и повредить исторический памятник на территории Закарпатья", - сообщили в СБУ.

"Кроме того, злоумышленник подыскивал исполнителя для убийства местного общественного деятеля. За совершение преступления он "гарантировал" 30 тыс. долл. Среди других "задач" иностранного агента был также сбор и передача спецслужбам РФ секретных сведений о военных объектах на территории региона", - отметили в спецслужбе.

Детали

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ предотвратили совершение преступлений и разоблачили их участников, информируют в пресс-службе.

Сообщается, что следователи органов безопасности направили в суд обвинительный акт в отношении организатора противоправной деятельности по:

• ч. 1 ст. 111 (государственная измена),
• ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258,
• ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Что было раньше

Как писал УНН, Служба безопасности Украины с 2015 года по состоянию на начало сентября совместно с другими правоохранительными органами предотвратила 52 террористических актов на територии Украины.

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