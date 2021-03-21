COVID-19 в Україні: МОЗ збільшило кількість областей у "червоній зоні" до семи

Деталі

Станом на 21 березня у “червоній зоні знаходяться” 7 регіонів: Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська області, а також Київ та Київська область.

В “помаранчевій зоні” 12 регіонів: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області. Решта областей у жовтій зоні карантину.

Найвищий показник госпіталізацій: у Вінницькій області — 130,3 на 100 тис. населення, у Житомирській області — 112,6 в Івано-Франківській області — 108,8. У столиці України цей показник становить 104,9.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,546 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 20 березня, — 11,1 тис., що менше, ніж учора. При цьому кількість госпіталізованих за добу, як і напередодні, понад 4 тисячі.