COVID-19 в Украине: Минздрав увеличил количество областей в "красной зоне" до семи
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Министерство здравоохранения Украины обновило разделение на карантинные зоны, добавив Киевскую область к шести регионам, отнесенным накануне в “красные зоны” епидопасности, пишет УНН со ссылкой на данные ведомства.
Детали
По состоянию на 21 марта в “красной зоне находятся” 7 регионов Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская области, а также Киев и Киевская область.
В “оранжевой зоне” 12 регионов: Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области в желтой зоне карантина.
Самый высокий показатель госпитализаций: в Винницкой области — 130,3 на 100 тыс. населения, в Житомирской области — 112,6, в Ивано-Франковской области — 108,8. В столице Украины этот показатель составляет 104,9.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 1,546 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 20 марта, — 11,1 тыс., что меньше, чем вчера. При этом количество госпитализированных за сутки, как и накануне, более 4 тысяч.