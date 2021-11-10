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COP26: опубліковано перший проект фінальної угоди кліматичного саміту

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Агентство ООН з клімату UNFCCC опублікувало перший проект політичного рішення, яке країни, ймовірно, опублікують наприкінці саміту COP26, пише УНН.

COP26: опубліковано перший проект фінальної угоди кліматичного саміту

Деталі

Переговорники з майже 200 країн працюватимуть над проектом, опублікованим в середу, щоб укласти остаточну угоду до завершення саміту в п'ятницю.

У проекті угоди передбачаються більш жорсткі цілі щодо скорочення викидів CO2 до кінця 2022 року, пише BBC.

У документі йдеться, що вразливі країни повинні отримувати додаткову допомогу, щоб впоратися зі смертельними наслідками глобального потепління. Так, у документі визнається, що країнам, що розвиваються, необхідно більше фінансових коштів, окрім давно обіцяних 100 млрд доларів на рік до 2020 року, які не будуть надані як мінімум до 2022 року. Але учасники екокампанії заявили, що ці частини документа були слабкими і, по суті, були "вправою для галочки".

Вперше в проекті міститься заклик до країн відмовитися від вугілля і субсидій на викопне паливо, зазначає Al Jazeera. Але в ньому немає чітких термінів або цілей з цього питання.

У проекті також сказано, що країни повинні представити довгострокові стратегії для досягнення нульового рівня викидів до кінця наступного року. Він також закликає до "справедливого переходу до чистих нульових викидів".

У документі також міститься прохання до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша скликати в 2023 році світових лідерів, щоб обговорити, як проходить робота щодо досягнення цілей на 2030 рік.

Критики заявили, що обіцянки в проекті угоди не йдуть досить далеко, але інші вітали її акцент на цілі стримування потепління нижче позначки в 1,5 градуса.

Доповнення

На кліматичному саміті у Парижі у 2015 році було вироблено план щодо запобігання небезпечній зміні клімату, який включав "постійні зусилля" щодо стримування потепління нижче позначки в 1,5°C.

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