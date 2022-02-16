CNN: Зеленський сьогодні їде до Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президента України Володимира Зеленського сьогодні очікують у Маріуполі, про що написало CNN, інформує УНН.
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"Президент України Володимир Зеленський у середу вирушить до міста Маріуполь, повідомили у його офісі CNN. Очікується, що Зеленський буде там ближче до вечора", - повідомляє американський телеканал.
Це відбувається у той же день, 16 лютого, на який раніше у ЗМІ було анонсовано візит до Маріуполя бізнесмена, першого у списку найбагатших людей України за версією Forbes Ріната Ахметова.
Маріуполь розташований у Донецькій області на сході України.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.
Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. У ЗМІ з посиланням на американську розвідку навіть називали "дату вторгнення", Зеленський цей день - 16 лютого - оголосив указом Днем єднання.