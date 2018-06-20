CNN: Туреччина отримає від США перші винищувачі F-35, незважаючи на протести у Конгресі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. США вже в четвер, 21 червня, передадуть Туреччини перші винищувачі п’ятого покоління F-35, незважаючи на протидію з боку американських законодавців. Про це повідомив телеканал CNN, інформує УНН.
Як він відзначає, цю інформацію підтвердив офіційний представник Пентагону Майк Ендрюс. За його словами, церемонія, присвячена передачі Туреччині перших літаків, відбудеться в четвер у місті Форт-Уерт. За словами Ендрюса, “потім два винищувачі будуть спрямовані на базу ВПС Люк в штаті Арізона”.
“Турецькі пілоти F-35 і фахівці з технічного обслуговування прибули на базу ВПС Люк і незабаром розпочнуть підготовку до польотів”, — зазначив Ендрюс. Анкара заявляла про наміри придбати понад 100 новітніх винищувачів F-35.
У публікації констатується, що американські законодавці активно намагалися не допустити отримання Туреччиною винищувачів. Зокрема, раніше в червні Сенат Конгресу США ухвалив версію законопроекту про бюджет Пентагону на 2019 фінансовий рік, згідно з яким міністр оборони позбавляється можливості схвалити поставку Туреччині американських озброєнь, в тому числі і винищувачів F-35 без надання спеціальної доповіді, який стосується покупки Анкарою російських зенітних ракетних систем С-400.
Як повідомляв УНН, сенат Конгресу США ухвалив проект бюджету Пентагону на 716 млрд доларів.