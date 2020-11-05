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Чутки про приватизацію "Енергоатома" експерти назвали нісенітницею

Чутки про приватизацію "Енергоатома" експерти назвали нісенітницею

Київ • УНН

 • 13155 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Чутки про приватизацію НАЕК "Енергоатом" є нісенітницею. Законодавство України виключає таку можливість. Про це заявив голова Експертної Ради Міненерго Сергій Чех, передає УНН із посиланням на Експертну Раду Міненерго.

"Абсолютна нісенітниця. У нас жорстке законодавство, яке в цій частині відповідає міжнародним вимогам. Немає у нас жодного оператора крім "Енергоатома", який може безпечно і надійно, відповідно до світових вимог, експлуатувати ядерні силові установки. Там персонал має особисті ліцензії на виконання певних робіт. Тому інформація про приватизацію – це спекуляції", - сказав він.

Чутки про наміри держави приватизувати НАЕК розповсюджує сам Енергоатом, переконана експерт в атомній сфері Ольга Кошарна.

"Про приватизацію, як знову роздмухав НАЕК, мова не йде. Я не поділяю істерик Енергоатому, і закликаю їх до конструктивного діалогу: взаємодіяти, комунікувати, а не просто публічно все підряд критикувати", - підкреслила вона.

Експерт закликала НАЕК не спекулювати на цій темі, нагадавши, що 100% акцій ПрАТ "Укргідроенерго" належить державі. І це, за словами Кошарної, не є перешкодою для ПрАТ здійснювати свою діяльність на енергетичному ринку країни.

"Те ж саме буде з Енергоатомом. Наголошую, це буде ПрАТ, 100% акцій якого належать державі", - підкреслила вона.

Нагадаємо, у січні уряд вніс “Енергоатом” в перелік підприємств, які не підлягають приватизації.

Українські Національні Новини

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