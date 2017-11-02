Чума свиней не відступає: в Україні зафіксовано черговий випадок АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Рівненській області фахівці ветеринарної медицини 31 жовтня зафіксували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Рівненській області, передає УНН.
Випадок загибелі 16 тварин було зафіксовано на свинофермі приватного підприємця на території Кустинського сільської ради Рівненської району.
"Зараз на фермі знаходяться в клітинах ще 207 свиней. У деяких з них уже виявлені ознаки захворювання ", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що з 31 жовтня спеціальна комісія при Рівненській райдержадміністрації прийняла рішення ввести карантин у свиногосподарств, а також визначила зони захисту і нагляду.
Як повідомляв УНН, в Україні досі відсутня відповідальність за поширення АЧС.
За два неповних роки у нас було зафіксовано 185 спалахів хвороби, а збитки епідемії перевищують 1 млрд грн.
У Верховній Раді, тим часом, переконані, що кроків на захист фермерів від АЧС як не було, так і нет.