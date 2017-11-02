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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 37959 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 98163 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102654 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102321 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 83512 просмотра

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Чума свиней не отступает: в Украине зафиксирован очередной случай АЧС

Чума свиней не отступает: в Украине зафиксирован очередной случай АЧС

Киев  •  УНН

 • 13373 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Ровенской области специалисты ветеринарной медицины 31 октября зафиксировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных - африканской чумы свиней. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ровенской области, передает УНН.

Случай гибели 16 животных было зафиксировано на свиноферме частного предпринимателя на территории Кустинского сельского совета Ровенской района.

"Сейчас на ферме находятся в клетках еще 207 свиней. У некоторых из них уже обнаружены признаки заболевания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 31 октября специальная комиссия при Ровенской райгосадминистрации приняла решение ввести карантин в свинохозяйстве, а также определила зоны защиты и надзора.

Как сообщал УНН, в Украине до сих пор отсутствует ответственность за распространение АЧС.

За два неполных года у нас было зафиксировано 185 вспышек болезни, а убытки эпидемии превышают 1 млрд грн.

В Верховной Раде, между тем, убеждены, что шагов в защиту фермеров от АЧС как не было, так и нет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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