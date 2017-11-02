Чума свиней не отступает: в Украине зафиксирован очередной случай АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Ровенской области специалисты ветеринарной медицины 31 октября зафиксировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных - африканской чумы свиней. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ровенской области, передает УНН.
Случай гибели 16 животных было зафиксировано на свиноферме частного предпринимателя на территории Кустинского сельского совета Ровенской района.
"Сейчас на ферме находятся в клетках еще 207 свиней. У некоторых из них уже обнаружены признаки заболевания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 31 октября специальная комиссия при Ровенской райгосадминистрации приняла решение ввести карантин в свинохозяйстве, а также определила зоны защиты и надзора.
Как сообщал УНН, в Украине до сих пор отсутствует ответственность за распространение АЧС.
За два неполных года у нас было зафиксировано 185 вспышек болезни, а убытки эпидемии превышают 1 млрд грн.
В Верховной Раде, между тем, убеждены, что шагов в защиту фермеров от АЧС как не было, так и нет.