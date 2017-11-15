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Чубаров: Росія отримала черговий ляпас в ООН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Росія отримала черговий ляпас в ООН. Про це народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав на свій сторінці в Facebook, коментуючи результати голосування щодо резолюції про права людини в окупованому Криму в комітеті Генасамблеї ООН, передає УНН.

"Росія отримала черговий ляпас в ООН. З 173 тих держав, хто проголосував за оновлену резолюцію "Стан справ в області прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)", голоси розділилися наступним чином: "за" - 71 (41%), "проти" - 25 (14,5%), "утрималися" - 77 (44,5%). Практично ми повторили результати минулорічного голосування (з мінусом в 2 голоси), коли відповідну резолюцію підтримали 73 країни, а "проти" виступили 23 країни", - нагадав парламентар. 

За словами Р.Чубарова, цього разу втратили 2 голоси, що обумовлено більш жорстким змістом нинішньої резолюції в порівнянні з торішньою.

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"Попереду аналіз позиції кожної з 173 держав, які взяли участь в голосуванні, проте вже зараз можна помітити, що багато країн уникають висловлювати свою позицію, коли конкретні держави засуджуються в порушенні ними прав людини та інших злочинах проти особистості. Власне, така поведінка цілком зрозуміло, бо держави, що уникають вказувати іншим на порушення ними прав людини та інші злочини, скоєні проти особистості, не виключають, що в інших ситуаціях і вони можуть стати об'єктом для критики і засудження. Тим часом, коло захисників Росії, серед яких Білорусь, Венесуела, Іран, КНДР, Сирія свідчить про те, що країни, де правлять авторитарні або диктаторські режими, традиційно надають підтримку режиму Путіна", - підкреслив голова Меджлісу.

Коментуючи процес голосування, що проходило 14 листопада, Р.Чубаров зазначив, що Міністерство закордонних справ України, українські дипломати і країни-співавтори проекту резолюції, і країни, які підтримали позицію України під час голосування, "гідні найщиріших слів подяки".

Нагадаємо, в ООН схвалили резолюцію щодо прав людини в Криму.

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