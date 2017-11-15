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Чубаров: Россия получила очередную оплеуху в ООН

Чубаров: Россия получила очередную оплеуху в ООН

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Россия получила очередную оплеуху в ООН. Об этом народный депутат, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал на свой странице в Facebook, комментируя результаты голосования по резолюции о правах человека в оккупированном Крыму в комитете Генассамблеи ООН, передает УНН.

"Россия получила очередную оплеуху в ООН. Из 173 проголосовавших государств за обновленную резолюцию "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)", голоса разделились следующим образом: "за" – 71 (41%), "против" – 25 (14,5%), "воздержались" – 77 (44,5%). Практически мы повторили результаты прошлогоднего голосования (с минусом в 2 голоса), когда соответствующую резолюцию поддержали 73 страны, а "против" выступили 23 страны”, – напомнил парламентарий.

По словам Р.Чубарова, в этот раз потеряли 2 голоса, что обусловлено более жестким содержанием нынешней резолюции по сравнению с прошлогодней.

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"Впереди анализ позиции каждой из 173 государств, принявших участие в голосовании, однако уже сейчас можно заметить, что многие страны избегают выражать свою позицию, когда конкретные государства осуждаются в нарушении ими прав человека и иных преступлениях против личности. Собственно, такое поведение вполне объяснимо, ибо государства, избегающие указывать другим о нарушении ими прав человека и иных преступлениях, совершаемых против личности, не исключают, что в других ситуациях и они могут стать объектом для критики и осуждения. В то же время, круг защитников России, среди которых Беларусь, Венесуэла, Иран, КНДР, Сирия свидетельствует о том, что страны, где правят авторитарные или диктаторские режимы, традиционно оказывают поддержку режиму Путина", – подчеркнул глава Меджлиса.

Комментируя процесс голосования, проходившего 14 ноября, Р.Чубаров отметил, что Министерство иностранных дел Украины, украинские дипломаты и страны-соавторы проекта резолюции, и страны, которые поддержали позицию Украины при голосовании, "достойны самых искренних слов благодарности".

Напомним, в ООН одобрили резолюцию по правам человека в Крыму.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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